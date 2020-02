Leipzig empata na receção ao M'gladbach e Bayern Munique é o novo líder

Leipzig e Borussia Mönchengladbach empataram, este sábado, por 2-2, em jogo da 20.ª jornada da Bundesliga, um resultado que deixa o Bayern Munique isolado na liderança.

A jogar em casa, o Leipzig sabia que tinha de vencer hoje, face ao triunfo dos bávaros em Mainz (3-1), mas os golos do francês Alassane Plea (24), que acabou expulso (61), e de Jonas Hofmann (35) surpreenderam e deixaram os visitantes em vantagem ao intervalo.

No segundo tempo, Patrik Schick (50) e Christopher Nkunku (89) conseguiram aproveitar bem a superioridade numérica e evitar uma descida maior na tabela para o Leipzig, que é agora segundo, com 41, menos um do que o novo líder, enquanto o Mönchengladbach é quarto, em igualdade pontual com Borussia Dortmund, ambos com 39.

A ronda 20 encerra no domingo, com as receções do Colónia e Paderborn ao Friburgo e Wolfsburgo, respetivamente.