Leipzig garante guarda-redes espanhol Josep Martínez

O guarda-redes do Las Palmas Josep Martínez assinou contrato de quatro temporadas com os alemães do Leipzig, válido a partir de junho, anunciou hoje o líder da Liga alemã de futebol no seu site oficial.

Martinez, de 21 anos, vai manter-se no Las Palmas, da 2.ª Liga espanhola, até final desta época, mudando-se depois para o conjunto germânico, ao qual se vinculou até 2024 e no qual vai ter a concorrência de Peter Gulácsi, Yvon Mvogo e Philipp Tschauner.

De acordo com a imprensa espanhola, o Leipzig vai pagar cerca de 2,5 milhões de euros por Josep Martínez, que fez a formação no Barcelona, antes de se mudar para o emblema das Canárias, em 2017.

O Leipzig, que foi um dos adversários do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, é o líder isolado da Bundesliga e está nos oitavos de final da prova milionária, na qual terá pela frente os ingleses do Tottenham, liderados pelo português José Mourinho.