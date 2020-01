Leipzig vence União Berlim e reforça liderança do campeonato alemão

O Leipzig bateu este sábado em casa o União Berlim por 3-1, em jogo da 18.ª jornada da Bundesliga e consolidou a liderança do campeonato num jogo em que entrou a perder, mas deu a volta.

Aos 10 minutos, Bulter adiantou a formação da capital no marcador, mas depois entraram em ação o avançado Timo Werner e o médio Marcel Sabitzer: o ponta de lança empatou aos 51, seis minutos antes de o médio consumar a reviravolta, assistindo depois o colega da frente para o 3-1 final, aos 83.

Depois da derrota do segundo classificado Borussia Monchengladbach com o Schalke 04 (2-0), na sexta-feira, o Leipzig tem agora 40 pontos, cinco de vantagem na frente da Bundesliga, enquanto o Bayern Munique, campeão em título e terceiro, só joga no domingo com o Hertha Berlim e pode chegar aos 36.

Antes, um hat-trick de Erling Haaland, que entrou aos 56 minutos, ajudou o Borussia Dortmund a vencer o Augsburgo por 5-3, depois de ter estado a perder por 3-1, num jogo em que Jadon Sancho e Julian Brandt também marcaram para a equipa vitoriosa.

O Dortmund, que jogou com Raphael Guerreiro de início, tem agora os mesmos 33 pontos de Bayern e Schalke 04, no terceiro posto.

O holandês ex-Sporting Bas Dost marcou o primeiro na vitória por 2-1 do Frankfurt em casa do Hoffenheim, com André Silva e Gonçalo Paciência no banco, o Friburgo consolidou o sexto posto ao vencer em casa do Mainz, enquanto Colónia e Werder Bremen, 'aflitos' na classificação, bateram Fortuna Dusseldorf e Wolfsburgo, respetivamente, e somaram pontos na luta pela manutenção.