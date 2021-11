Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lewandowski leva quatro ‘hat tricks’ na Liga dos Campeões: As contas de ‘três em três’ do polaco Homem do Bayern já é o terceiro jogador na história da competição ao lado de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi