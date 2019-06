Lucien Favre prolonga contrato com Borussia Dortmund

O treinador suíço Lucien Favre prolongou por um ano o contrato com o Borussia Dortmund, até ao fim da época 2020/21, anunciou esta terça-feira o vice-campeão alemão.





"Lucien [Favre] contribuiu para o desenvolvimento do clube e a progressão dos nossos jogadores, tendo correspondido a 100% às nossas expectativas", justificou Michael Zorc, diretor desportivo do Dortmund, equipa na qual alinha o defesa internacional português Raphael Guerreiro.Favre, de 61 anos, chegou na época passada ao Borussia e quase levou o clube à conquista do título alemão, tendo liderado o campeonato durante várias jornadas, mas terminou a prova a dois pontos do Bayern Munique, que se sagrou campeão pelo sétimo ano seguido.