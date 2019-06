Mainz contrata primo de Manuel Fernandes

O futebolista luso-suíço Edimilson Fernandes é reforço do Mainz, equipa da Liga alemã, para as próximas quatro temporadas, anunciou esta segunda-feira o clube.Na época transata, o médio, de 23 anos, primo do internacional português Manuel Fernandes, esteve cedido pelos ingleses do West Ham à Fiorentina, de Itália, tendo atuado por 33 ocasiões com a camisola 'viola' e apontado dois golos.Nas primeiras declarações como jogador do conjunto alemão, Edimilson mostrou-se satisfeito pela oportunidade de jogar numa liga competitiva como a Bundesliga."O Mainz 05 trabalha de forma muito séria, é conhecido por desenvolver jovens talentos e por dar oportunidades para melhorar. Vou trabalhar arduamente para fazer o mesmo. Estou satisfeito com o desafio de jogar na Bundesliga e de jogar para os adeptos do Mainz", declarou.