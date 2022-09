Mainz e Hertha Berlim empatam no arranque da 7ª ronda da Bundesliga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mainz e o Hertha Berlim empataram esta sexta-feira a uma bola (1-1) na partida inaugural da sétima ronda da Liga alemã, com a turma da casa a falhar a subida provisória ao segundo lugar.



O médio francês Lucas Tousart adiantou os visitantes à passagem da meia hora, mas, ao cair do pano (90+4), o também gaulês Anthony Caci conseguiu igualar o marcador.

O Mainz segue no sexto posto (que dá qualificação para a Liga Conferência Europa) com 11 pontos, enquanto o Hertha Berlim é 12.º, com seis pontos.

O Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa e atual líder da Bundesliga, segue no topo da classificação com 14 pontos.