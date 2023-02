Mainz goleia Borussia Mönchengladbach e soma 3.ª vitória consecutiva na Bundesliga

O Mainz recebeu e goleou esta sexta-feira o Borussia Mönchengladbach, por 4-0, no encontro de abertura da 22.ª jornada da Liga alemã, naquele que foi o terceiro triunfo consecutivo dos locais na prova.

Na Mewa Arena, o sul-coreano Lee Jae-Sung inaugurou o marcador, à passagem do minuto 25, uma vantagem que viria a ser dilatada já no segundo tempo, por intermédio do dinamarquês Marcus Ingvartsen (49'), com o francês Ludovic Ajorque (72') e o alemão Weiper (90'+4) a anotarem os restantes tentos.

Com a terceira vitória seguida, o Mainz passa a contabilizar 32 pontos, na sétima posição, mais três do que o Gladbach, que é nono.

A Bundesliga é liderada pelo campeão Bayern Munique, com 43 pontos, os mesmos de Borussia Dortmund (segundo classificado) e Union Berlim (terceiro).