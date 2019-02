Marco Reus com lesão muscular

Marco Reus, avançado do Borussia Dortmund, está novamente lesionado e falha o jogo de hoje, no qual a sua equipa recebe o Hoffenheim a contar para a 21ª jornada da Bundesliga. "Sofreu uma lesão muscular e não joga amanhã", confirmou Michael Zorc, diretor desportivo, que substituiu o treinador Lucien Favre, engripado, na conferência de imprensa. Mas a preocupação da equipa técnica do Dortmund vai mais além, pois Reus também pode falhar a visita ao reduto do Tottenham para a 1ª mão dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.O Bayern de Renato Sanches recebe hoje o Schalke 04 e Niko Kovac encara o clássico como outro jogo qualquer. "A pressão é sempre a mesma. Vamos abordar o jogo com calma e para ganhar, pois queremos ser campeões", referiu o técnico. Entretanto, no arranque da 21ª jornada, o Bayer Leverkusen demonstrou não ter ficado traumatizado com a eliminação na Taça da Alemanha, aplicando uma ‘manita’ (5-1) na visita ao terreno do Mainz.