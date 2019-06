Mario Gotze afasta Arsenal: «Sinto-me confortável na Bundesliga»

Mario Gotze, médio do Borussia Dortmund, afastou um eventual cenário de saída do clube alemão. O jogador tinha sido associado ao Arsenal, mas agora, em declarações ao DAZN, disse estar confortável na Bundesliga-"Ouço sempre esses rumores, existem todos os anos", referiu o jogador.Questionado sobre se pretende renovar com o Borussia Dortmund, a resposta foi mais... evasiva: "Tenho um ano de contrato e estou confortável na Bundesliga. Estou tranquilo, queria fazer uma boa temporada e ajudar com as minhas exibições".Gotze, de 27, cumpriu a sua terceira temporada no Dortmund nesta que é a sua segunda passagem pelo clube, depois de ter representado o Bayern Munique.