Mats Hummels regressa ao Borussia Dortmund

O futebolista Mats Hummels vai abandonar o Bayern Munique, após ter passado três épocas no campeão alemão de futebol, e na próxima época irá representar o Borussia Dortmund, anunciou esta quarta-feira o emblema bávaro.Em comunicado publicado no seu site oficial, o Bayern revelou que o defesa central de 30 anos irá novamente vestir a camisola do Borussia, faltando apenas a realização dos exames médicos para oficializar a transferência.Hummels, campeão mundial em 2014 pela Alemanha, foi formado no Bayern Munique, mas na altura acabou por não conseguir ingressar na equipa principal e rumou ao Borussia Dortmund, em que passou nove temporadas antes de regressar aos bávaros.O Bayern não revelou os contornos do negócios, mas a imprensa germânica avança que Hummels vai assinar contrato até 2022 e que o emblema de Dortmund vai pagar 38 milhões de euros pela sua contratação.