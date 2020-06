Kevin Kampl renova contrato com o Leipzig até 2023

O médio internacional esloveno Kevin Kampl renovou contrato com o Leipzig por mais duas temporadas, até 2023, anunciou esta quarta-feira o terceiro classificado da Liga alemã no seu site oficial.

Kampl, que completa 30 anos em outubro, tinha contrato com o emblema germânico até junho de 2021, tendo agora estendido o vínculo com o emblema ao qual chegou em 2017, então proveniente do Bayer Leverkusen.

Além dos 'farmacêuticos', onde, de resto, se formou, o médio nascido na Alemanha, mas com nacionalidade eslovena, também representou Greuther Furth, VfL Osnabruck, VfR Aalen, Salzburgo e Borussia Dortmund.

O Leipzig ocupa o terceiro lugar da Bundesliga e vai defender a posição na 34.ª e última jornada da prova, na visita ao Augsburgo. Os 'rotten bullen' têm mais um ponto do que o Borussia Monchengladbach, quarto, e mais três do que o Bayer Leverkusen, quinto.