Miroslav Klose integra equipa técnica do Bayern Munique na próxima época

O ex-avançado Miroslav Klose, melhor marcador de sempre da seleção alemã de futebol, vai integrar a equipa técnica do Bayern Munique a partir da próxima época, como assistente de Hansi Flick, anunciou esta quinta-feira o emblema germânico.

"Para mim, este é o próximo passo na minha carreira como treinador. Espero que, com a minha experiência, possa dar uma contribuição importante e ajude o Bayern Munique a alcançar os seus objetivos", afirmou Klose, em declarações ao site oficial do clube.

No Bayern desde 2018, como treinador da equipa de sub-17, o antigo internacional germânico, de 41 anos, assinou um contrato válido por uma temporada.

"Ele foi o melhor avançado alemão dos últimos 15, 20 anos. Estou convencido de que os nossos avançados, em particular, vão beneficiar muito em tê-lo como treinador", considerou o presidente do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge.

Miroslav Klose, que representou o gigante bávaro entre 2007 e 2011, é o melhor marcador de sempre da seleção germânica, com 71 golos, e o segundo jogador com mais internacionalizações (137), atrás de Lothar Matthäus, outra antiga glória do Bayern.

O antigo avançado é também o melhor marcador de sempre de fases finais de Mundiais, com 16 golos, tendo conquistado o título com a Alemanha em 2014, no Brasil.