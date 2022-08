Mönchengladbach bate Hertha e assume liderança provisória da Bundesliga

O Borussia Mönchengladbach subiu esta sexta-feira à liderança da Bundesliga, de forma provisória, após receber e bater o Hertha de Berlim, por 1-0, no encontro de abertura da terceira jornada.

No Borussia-Park, o tento apontado pelo francês Alassane Plea, da marca do castigo máximo, aos 34 minutos, foi suficiente para os locais somarem o segundo triunfo na prova.

No segundo tempo, os anfitriões podiam ter ficado mais confortáveis no resultado, mas, em nova grande penalidade, Jonas Hofmann (70) permitiu a defesa Oliver Christensen, que pouco tempo antes viu o seu colega Filip Uremovic receber o segundo cartão amarelo e consequente ordem de expulsão.

Com sete pontos em nove possíveis, o 'Gladbach' comanda a Bundesliga, à frente do campeão Bayern Munique e do Borussia Dortmund, segundo e terceiro posicionados, respetivamente, ambos com seis.

Já o conjunto da capital germânica contabiliza apenas um ponto e está no 15.º posto.