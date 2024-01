Morreu Franz Beckenbauer, lenda do futebol mundial

O futebol alemão está de luto. Franz Beckenbauer morreu esta segunda-feira, aos 78 anos, informou a agência noticiosa alemã 'DPA'. O antigo defesa-central, campeão do mundo como jogador (1974) e também como treinador (1990), atravessava um período conturbado em termos de saúde.Beckenbauer, de alcunha 'Kaiser', ou 'Imperador', é uma das mais emblemáticas figuras do futebol no século XX e um de três a vencer dois Mundiais, um como jogador e outro como treinador (Mário Zagallo e Didier Deschamps), tendo vencido ainda o título europeu em 1972, sempre com a Alemanha Ocidental.O antigo defesa e médio, tido como um dos melhores futebolistas de todos os tempos, foi ainda um dos destaques da ascensão do Bayern Munique a potência mundial, vencendo três vezes a Taça dos Campeões Europeus (atual Liga dos Campeões), tendo ganho a Bola de Ouro em 1972 e 1976.Franz Beckenbauer iniciou a carreira como médio, mas com o passar do tempo foi recuando no terreno e acabou mesmo por notar-se como um defesa-central de grande qualidade. Passou pela formação do Bayern Munique, clube em que cresceu e ajudou a crescer, tendo completado 13 épocas na Baviera. A estreia fez-se num jogo contra o FC St. Pauli, a 6 de junho de 1964, partida a valer para o playoff de acesso à Primeira Divisão de futebol da Alemanha que os bávaros acabaram por vencer. Pelos bávaros, Franz Beckenbauer disputou um total de 427 jogos, tendo marcado 60 golos.Seguiu-se a aventura nos Estados Unidos da América, ao serviço do New York Cosmos. Entre 1977 e 1980, a sua primeira passagem pelo clube norte-americano, realizou um total de 80 jogos e apontou 17 golos. Em 1983, já depois de uma nova passagem pelo futebol alemão - embora pelo Hamburgo (28 jogos) -, voltou ao clube para encerrar a carreira como futebolista.Na época seguinte a ter pendurado as chuteiras, Franz Beckenbauer iniciou a carreira como treinador ao comando da seleção da Alemanha Ocidental, onde como jogador apontou um total de 14 golos em 103 jogos disputados e conquistou o Mundial de 1974 - após um triunfo sobre a Holanda de Johan Cruyff na final -, levando o conjunto germânico de novo ao título mundial em 1990, onde derrotou a Argentina por 1-0. A par de Didier Deschamps, é uma das duas únicas personalidades do futebol que venceu um Mundial como capitão da seleção e, mais tarde, como selecionador.Depois de levar o país ao sucesso no Campeonato do Mundo, Franz Beckenbauer decidiu prosseguir o seu caminho profissional como treinador de clubes. Primeiro, desempenhou funções de diretor desportivo do Marselha (1990/91) e depois rumou ao 'seu' Bayern Munique para duas passagens distintas: de 1993 a 1994 e, posteriormente, em 1996. Ficam na memória as conquistas da Bundesliga, em 1994, e da Taça UEFA, em 1996.