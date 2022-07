Morreu Uwe Seeler, figura lendária do futebol alemão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo futebolista Uwe Seeler, nome lendário do futebol alemão a par de Franz Beckenbauer, morreu esta quinta-feira aos 85 anos, informaram fontes do Hamburgo, clube que representou durante toda a sua carreira.

Seeler era uma figura muito carismática e querida entre seus compatriotas, presença assídua em encontros e eventos desportivos depois de se ter retirado do futebol, embora nos últimos tempos tenha estado afastado da vida pública devido a sucessivos problemas de saúde.

O jornal 'Bild' faz uma retrospetiva da sua carreira, que teve como pontos altos a participação pela seleção alemã nos Mundiais de 1966, em Inglaterra, no qual jogou a final em Wembley frente à seleção anfitriã, e de 1970, no México, em que a Alemanha foi terceira classificada.

Não obstante, nunca chegou a levantar a Taça do Mundo pela seleção germânica, apesar dos títulos que conquistou pelo Hamburgo, em cuja equipa principal se estreou com apenas 18 anos e pela qual foi campeão em 1960, ergueu a Taça da Alemanha em 1963 e foi à final da Taça dos Campeões Europeus, que perdeu para o AC Milan, por 2-0.

Em toda a carreira, Seeler disputou um total de quatro Mundiais, em 1958, na Suécia, em 1962, no Chile, a que se seguiram os de 1966, em Inglaterra, e de 1970, no México, no qual ficou na memória coletiva o golo lendário que marcou à seleção inglesa nos quartos de final, na vitória por 3-2, e que permitiu à mannschaft vingar a derrota sofrida em Wembley, quatro anos antes.

Seeler, que ostentou a braçadeira de capitão da mannschaft por 40 vezes, chegou tarde demais à geração que foi coroada campeã mundial em 1954 e saiu cedo demais àquela que repetiu o feito em 1974.