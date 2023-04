Murro em Sané: revelado insulto que deixou Sadio Mané fora de si

Sadio Mané agrediu Leroy Sané após a derrota, por 3-0, ante o Manchester City e já ficou a saber que não irá com a equipa para o próximo jogo do Bayern Munique, no sábado, com o Hoffenheim. Um jornal senegalês revelou agora o motivo que levou Mané a ficar fora de si e a partir para as vias de facto."Preto de merda". De acordo com o 'Taggat', foi esta a expressão utilizado que levou o internacional senegalês, conhecido pelo amplo trabalho comunitário fora do futebol, a deixar o diálogo acesso para esmurrar o colega de equipa e internacional alemão dos bávaros.Segundo a mesma fonte, Mané foi afastado pelos restantes companheiros para que as coisas não escalassem para outro nível, pedindo desculpas no treino seguinte ao encontro de terça-feira, realizado em Inglaterra. Sané também ter-se-á arrependido e pediu desculpas ainda no hotel.Refira-se que Sadio Mané chegou esta temporada ao Bayern, proveniente do Liverpool, a troco de 41 milhões de euros.