Naby Keita tornou-se um problema (disciplinar) para o Werder Bremen

Em 2017 Naby Keita trocou o RB Leipzig pelo Liverpool, por perto de 50 milhões de euros, e tornou-se uma das figuras do clube inglês. Alinhou em 129 encontros, mostrou o perfume do seu futebol e no início desta temporada rumou ao Werder Bremen, dando início aquele que muitos consideram ser o pior momento da carreira do médio africano.

Alinhou apenas em três encontros e tem somado problemas disciplinares graves no clube da Bundesliga, o que motivou um trabalho do 'DeichStube', que detalhou tudo aquilo em que Keita tem falhado.

"Perdeu a confiança da hierarquia máxima do clube devido ao seu comportamento e falta de pontualidade. Chega atrasado às reuniões da equipa, assim como a compromissos publicitários, estando a tornar-se um problema para o treinador Ole Werner", regista a publicação germânica.

Para além destes problemas fora de campo, o jogador de 28 anos tem também registado muitas lesões. Em breve irá rumar à Taça das Nações Africanas para defender as cores da Guiné Conacri.