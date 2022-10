Nagelsmann e o Prémio Kopa para Gavi: «Musiala e Bellingham foram melhores»

O Bayern Munique é um clube diferente e Julian Nagelsmann, o máximo timoneiro do emblema, vai pelo mesmo caminho. Na hora de avaliar mais uma entrega de galardões na cerimónia da Bola de Ouro, o treinador bávaro mostrou-se desiludido com o Troféu Kopa, que destaca o melhor jovem do ano, e que foi entregue a Gavi.

"É lógico que todos temos os óculos do clube, mas geralmente também tenho a minha opinião. Teria votado de outra forma. O Jamal Musiala (Bayern) e o Jude Bellingham (B. Dortmund) fizeram uma melhor temporada do que o vencedor. Do meu ponto de vista, estão ambos à frente do Gavi", destacou o técnico.

"Gavi é um tremendo futebolista, com muito talento. Não estou a dizer que ele não merece o prémio. Tem uma mentalidade extremamente ganhadora para a idade que tem", rematou.