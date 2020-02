Nagelsmann revela convite do Real Madrid e explica porque recusou: «Ainda não sou o melhor»

Julian Nagelsmann tem vindo a ser um dos treinadores sensação do futebol europeu. Depois de quatro épocas ao serviço do Hoffenheim, onde deu nas vistas, o jovem técnico, de apenas 32 anos, lidera o Leipzig, atual segundo classificado da Bundesliga. Em 2018, quando levou o Hoffenheim a um histórico terceiro lugar no campeonato, Nagelsmann chegou a ser convidado para suceder a Zinedine Zidane como técnico do Real Madrid, revelou agora o próprio.





José Ángel Sánchez, diretor-geral dos merengues, contactou-o para saber da sua disponibilidade, mas o jovem técnico recusou."É normal que, quando o Real Madrid te chama, penses sobre isso. Ao princípio surpreendeu-me, mas não me sentia cómodo com a decisão de ir para lá. Quero melhorar e, se ia imediatamente para o Real Madrid, não tinha tempo para melhorar como treinador", explicou, em entrevista ao "The Independent".Para Julian Nagelsmann a decisão fez todo o sentido."No Real Madrid não tens a oportunidade de chegar a ser o melhor, já tens de ser o melhor. E neste momento eu não sou o melhor, mas admito que quero ser um dos melhores no futuro. Se vais para o Real Madrid ou para o Barcelona, os adeptos, a imprensa e quem toma as decisões, não te dão tempo para te tornar no melhor", disse.