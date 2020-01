Nübel ruma ao Bayern Munique em julho a custo zero

O guarda-redes alemão Alexander Nübel assinou um contrato com o Bayern Munique válido a partir de 1 de julho, depois de terminar a ligação com o Schalke 04, anunciou hoje heptacampeão da Alemanha de futebol.

"O Bayern Munique vai contratar Alexander Nübel para a época 2020/21. O clube e Nübel acordaram os termos da transferência nos últimos dias. O contrato do guarda-redes de 23 anos com o Schalke 04 termina em 30 de junho de 2020 e ele vai juntar-se ao Bayern como transferência livre em 1 de julho", lê-se no comunicado dos bávaros.

O internacional sub-21 é apontado como o sucessor Manuel Neuer, atual guarda-redes do Bayern, atualmente com 33 anos, tendo assinado um contrato válido por cinco temporadas com a formação de Munique.

O capitão do Bayern e da seleção alemã, que tem um vínculo com o clube até junho de 2021, também chegou aos bávaros proveniente do Schalke 04, em 2011.

Nübel está a cumprir um castigo de quatro jogos de suspensão pela expulsão no jogo frente ao Eintracht Frankfurt, em dezembro último, quando expulso por ter atingido Gacinovic com violência no peito e na cara pela perna.