Ruiu a transferência de Palhinha para o Bayern: médio até já tinha tirado fotos para a apresentação

Volte-face na transferência de João Palhinha para o Bayern Munique. Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky, a transferência do internacional português do Fulham para a Alemanha ficou sem efeito, numa altura em que fechou já o mercado na Bundesliga - às 17h. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o médio até já teria feito os exames médicos e tirado as fotografias equipado à Bayern para a apresentação oficial...A corda terá partido do lado do Fulham, pois a formação inglesa não terá arranjado um substituto a tempo. Palhinha já tinha acordo com o campeão germânico até 2028 e a saída de Londres para Munique estava prevista por cerca de 70 milhões de euros.Quem poderia lucrar com esta transferência era o Sporting, que tinha direito a 10% da mais-valia numa futura transferência, ou seja, 4,9 M€ (10% da mais-valia de 49 M€ que o Fulham obteria, que resulta da subtração dos 70 M€ por 21 M€). E havia ainda a ter em consideração a verba do mecanismo de solidariedade da FIFA, através da qual o Sporting ficaria com 1,75 M€, referentes a seis temporadas em que Palhinha pertenceu ao emblema de Alvalade.