Neuer recusa-se a dar minutos ao sucessor na baliza do Bayern Munique

Aos 33 anos, Manuel Neuer continua a ser uma referência na baliza do Bayern Munique mas o clube bávaro já prepara a sucessão daquele que é também o habitual titular da seleção alemã.





Segundo o jornal 'Bild', Neuer terá sido questionado pelos responsáveis do Bayern Munique sobre a possibilidade de poder ceder a titularidade na próxima época durante pelo menos 15 jogos ao seu sucessor na defesa das redes do emblema da Baviera, mas terá rejeitado essa opção.Esse 'herdeiro' pode muito bem ser Alexandrer Nubel, guarda-redes do Schalke 04 que vai deixar o clube de Gelsenkirchen no final da época a custo zero e que na Alemanha é visto como o maior candidato ao lugar de Neuer no Bayern e também na seleção.Também na Alemanha são já vários os rumores que apontam que Nubel já chegou a acordo com o Bayern Munique e que o jovem guarda-redes pretende fazer um bom número de minutos. Os bávaros entendem a posição de Nubel mas Neuer não parece muito convencido...