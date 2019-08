Niko Kovac confirma multa a Renato Sanches e explica as razões

Afinal, Renato Sanches não foi multado pelas suas declarações após o encontro com o Hertha Berlim , nas quais havia admitido a sua vontade de sair do Bayern Munique . A revelação foi feita esta quinta-feira pelo técnico Niko Kovac, que ao jornal 'Abendzeitung München' explicou que a sanção se deveu ao facto de o português ter decidido deixar a Allianz Arena sem efetuar o treino obrigatório pós-jogo (que é sempre feito pelos não-utilizados ou por aqueles que atuam alguns minutos, como foi o caso do médio)."Houve uma multa, é verdade. Mas não é por aquilo que o Renato disse depois do jogo. Foi somente porque ele não fez os exercícios que ocorreram depois do jogo. Aqueles que não jogaram treinaram com o preparador físico Holger Broich depois do apito final, de forma a fazer uma ativação corporal. Ele já estava no balneário, tomou banho e foi para casa. Foi por causa disso que foi multado. Foi apenas um treino que ele não fez. E isso não pode passar sem uma punição. O facto de estar desapontado faz parte...", declarou o técnico.Em relação à situação em torno de uma eventual transferência, nomeadamente a falada saída para o Lille , Kovac não fecha as portas a nada, até porque ainda falta algum tempo para o mercado encerrar. "A janela de transferências está aberta até 2 de setembro. Até fechar não podes dizer que algo está definido. É óbvio que há um descontentamento, mas isso é bom nos jogadores. Todos querem jogar, mas no Bayern Munique a concorrência é forte".Por fim, o técnico croata assumiu entender a insatisfação do médio. "O Renato é um miúdo fantástico. Percebo-o e percebo o que está a sentir. Não é uma questão de não ter empatia. Ele é um jogador e eu sei bem o que ele estará a sentir. Mas, por vezes, os jogadores não entendem o que o treinador sente ou o processo que atravessa. A maior parte das pessoas estão a ver as coisas de forma superficial. Estou a tentar tratar todos de forma correta e não é fácil. No final de contas, o Renato é alguém com um grande coração e mesmo tendo-se expressado publicamente daquela forma, está tudo bem...", concluiu.