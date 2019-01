Niko Kovac dá 'não' redondo ao PSG: «Renato Sanches não vai sair»

O treinador do Bayern Munique, Niko Kovac, foi hoje muito claro ao afirmar que não vai deixar sair Renato Sanches durante a reabertura do mercado de transferências, com o PSG na corrida pelo internacional português "Disse claramente e de forma perentória que não vai partir. Ele evoluiu muito bem. Não o vou deixar partir, estou muito contente com ele", reforçou o técnico dos bávaros, na conferência de imprensa relativa à receção ao Estugarda, para o campeonato alemão.O internacional português, de 21 anos, considerado melhor jogador jovem no Euro2016, não tem confirmado as credenciais desde que chegou ao Bayern, no verão de 2016, transferido do Benfica.Esta época, só foi titular seis vezes, das quais quatro na Bundesliga, em 18 jornadas possíveis.