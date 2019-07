Niko Kovac quebra silêncio sobre futuro de Renato Sanches

Dias depois de Renato Sanches se ter pronunciado sobre a sua pouca utilização no Bayern Munique na época passada, Niko Kovac, treinador dos bávaros, abordou a situação do internacional português no clube, sublinhando que o emblema alemão quer continuar com o português."Dissemos-lhe que queremos que fique. Percebemos que esteve a estudar o seu futuro depois da temporada passada, mas explicámos-lhe os motivos pelos quais não teve tanto tempo de jogo e ele entendeu. Ele vê o futuro dele aqui, mas isso não significa que não precisamos de mais um jogador", afirmou o técnico este sábado em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da próxima madrugada frente ao Real Madrid (1 hora).Esta semana, em declarações à Sport1, o médio lamentou a falta de oportunidades que tem tido, dizendo que conhece o seu real valor."Se tiver uma oportunidade, posso mostrar o que valho. Caso contrário, não, e só posso esperar. Dez ou 15 minutos não são uma oportunidade. Se não jogares, perdes confiança, perdes tudo. Sou jovem e preciso de confiança. Se não jogas durante dez jogos começas a acreditar que não és suficientemente bom, mas eu conheço-me: sou bom. Se tiver de ficar, fico. Mas como disse há alguns meses, quero o melhor para mim", afirmou."Estou a fazer o meu trabalho, como tenho feito ao longo dos últimos meses. Estou em boa forma e preparado para jogar, porque sou bom jogador. O meu primeiro ano em Munique foi duro, mas agora estou mais velho e sei como é que as coisas funcionam", referiu.