Nova 'dança' da lanterna na Alemanha: Schalke 04 goleia e empurra Hertha para último

A Liga alemã voltou a assistir a mudanças nos últimos lugares, com o Schalke 04 a receber e a vencer o Hertha Berlim, por 5-2, entregando ao seu adversário a lanterna-vermelha do campeonato. O Schalke 04, após este triunfo na 28.ª jornada, sai de último e sobe a 16.º, com 24 pontos, contra 23 do Estugarda e 22 do Hertha Berlim.

Em Gelsenkirchen, os locais já venciam por 2-1 ao intervalo, com golos de Skarke (3') e Bulter (13'), contra o de Jovetic (45'+3). Na segunda parte, a equipa da casa ampliou através de Terodde (48') e novamente Bulter (78'). Richter reduziu para 4-2, aos 84', após o que Kaminski fez o 5-2 final, aos 90'+2.

O Schalke 04 poderá voltar a cair para os lugares de descida direta já no sábado, se o Estugarda pontuar na receção ao Borrussia Dortmund, atual segundo classificado.