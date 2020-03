O conselho de Haaland para lidar com a pandemia do coronavírus

Erling Haaland é a grande revelação desta temporada no futebol europeu. O jovem, de apenas 19 anos, impressionou ao serviço do Red Bull Salzburgo e agora está a confirmar todo o talento que tem desde que foi contratado em janeiro pelo Borussia Dortmund. Privado da competição, num momento particularmente difícil para todos, o norueguês deixa uma sugestão curiosa para lidar com a pressão imposta pela Covid-19.





"Esta pandemia pôs-nos a todos sob mais stress e incerteza do que o habitual. Se está a sentir-se mais ansioso por estes dias, não está sozinho. Além de termos de cuidar do corpo, devemos também cuidar das nossas mentes. A meditação é algo para levar a sério e pode ajudar-nos a regular emoções de modo a podermos, de forma mais eficaz, dar atenção aos outros e sermos mais altruístas", escreveu, nas redes sociais.Na fotografia, Haaland mostra um dos momentos mais marcantes desde que chegou à Alemanha. O célebre festejo após bisar no jogo com o Paris Saint Germain, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.