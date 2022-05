Óculos de Tiago Tomás voltam à ribalta: agora foi na festa da permanência do Estugarda

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tiago Toma´s (@tiagotomas_02)

Tiago Tomás de óculos verdes a beber cerveja foi uma das imagens mais icónicas do título do Sporting, há um ano. Agora, o avançado replicou a 'receita' na festa da permanência do Estugarda na Bundesliga, surgindo novamente com este adereço, se bem que com cores naturalmente diferentes. "Upgrade", escreveu TT na publicação em que surge com a sua imagem de marca.O jovem emprestado pelos leões foi titular na vitória de hoje do Estugarda diante do Colónia ( 2-1 ), tendo inclusivamente conquistado um penálti, que um colega acabaria por desperdiçar.