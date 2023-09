Oficial: Julian Nagelsmann é o novo selecionador da Alemanha

A Federação Alemã de Futebol anunciou esta sexta-feira que Julian Nagelsmann é novo selecionador da Alemanha. O treinador, de 36 anos, assinou contrato até 31 de julho do próximo ano e vai orientar a equipa no Europeu'2024."Temos um Campeonato da Europa no nosso próprio país. É algo de especial, que acontece de décadas a décadas. Subordino tudo a este facto de termos um grande torneio num grande país. Tenho um grande desejo de aceitar este desafio. O desempenho em Dortmund foi o começo. No próximo ano, seremos um grupo unido".Julian Nagelsmann sucede a Hansi Flick, despedido a 10 de setembro depois de não resistir aos maus resultados da seleção alemã.Na época passada, o treinador alemão orientou o Bayern Munique, mas também já esteve no comando técnico do Leipzig e Hoffenheim.