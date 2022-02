Oliver Kahn quer revolucionar a Bundesliga e sugere modelo para dar "mais emoção aos adeptos"

Oliver Kahn, atual diretor desportivo do Bayern Munique, quer mudar o formato da Bundesliga. O antigo guarda-redes sugere adotar um modelo de playoff, ao estilo do basquetebol."Gosto de pensar em novos modelos, como o playoff, para a Bundesliga. Um formato com meias-finais e final significaria mais emoção para os adeptos", explicou Kahn em declarações à revista 'Kicker'."Está a ser preparado um novo formato para a Liga dos Campeões a partir de 2024 e esperamos por ele. Mas faz sentido jogar com esta ideia, no Bayern estamos sempre abertos a novas ideias", acrescentou o antigo internacional germânico.A sugestão de Kahn é bem aceite pelos clubes mais modestos, que veem maiores possibilidades de se sagrarem campeões. "Se o playoff nos ajudar, então falemos dele", diz um porta-voz da Bundesliga. "Uma decisão destas tem de ser precedida de um diálogo intenso e estruturado com os clubes e a liga, tendo em conta todos os argumentos. A Bundesliga vai preparar cuidadosamente este processo de debate aberto que levará a cabo junto dos clubes nos próximos meses."O jornal 'Bild' cita o treinador do Estugarda, Pellegrino Matarazzo, que vê o playoff como uma grande oportunidade. "Para um clube como nós aumenta as possibilidades de sermos campeões."Mas também há quem não aprove. "Pessoalmente, creio que o modelo atual é o mais justo, embora nem sempre seja o mais emocionante", considerou, por sua vez, Christian Streich, treinador do Friburgo.