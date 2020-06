«Parece a Taça de África e não a Bundesliga»: sócio deixa o Mainz e o clube agradece

O Mainz manifestou publicamente toda a sua satisfação por um dos seus adeptos ter deixado de ser sócio. O indivíduo escreveu uma carta ao clube, justificando que não se identifica com a equipa por existirem "demasiados negros". Posição que o Mainz considera inaceitável.





"Desde há alguns meses não consigo identificar-me com este clube. Comecei a ter a sensação que estamos a jogar a Taça de África e não a Bundesliga", escreveu o sócio na missiva.O homem explicava ainda na carta que não é racista, mas que não lhe parece bem que nos convocados no Mainz nove jogadores sejam negros.O clube considerou esta argumentação inaceitável e mostrou-se feliz por este sócio deixar de o ser. "Para nós só conta quem partilha os nossos valores. Quem o fizer é bem recebido na nossa comunidade. Por essas pessoas ficamos felizes por você deixar de ser sócio, uma vez que não partilha os valores básicos do clube", respondeu o Mainz, recordando ainda que os seus estatutos dizem expressamente que é sua obrigação oferecer às crianças, aos jovens e aos adultos uma pátria desportiva, sem fazer distinção de género, origem, cor da pele, crenças religiosas, posição social ou orientação sexual."O racismo não começa quando alguém se define como racista - o que normalmente ninguém faz -, mas sim quando alguém expressa pontos de vista racistas", acrescentou o clube.