Podolski goza com derrota do Schalke em Dortmund e agita o Twitter

O regresso da Bundesliga não foi feliz para o Schalke 04. No grande dérbi da região do Vale do Ruhr o conjunto de Gelsenkirchen visitou o rival Borussia Dortmund, saiu do Signal Iduna Park com uma pesada goleada (4-0) e após o apito final as redes sociais não perdoaram os mineiros.





E um dos 'posts' mais impactantes no Twitter pertenceu ao internacional alemão Lukas Podolski, atualmente ao serviço dos turcos do Antalyaspor mas que já representou o Colónia e o Bayern Munique. O avançado fez uma publicação com um trocadilho utilizando o nome da equipa de Gelsenkirchen. "Schalke 0:4", escreveu o jogador de 35 anos.Em poucas horas o 'post' tornou-se viral e leva já mais de 150 mil 'likes' e 20 mil 'retweets'.