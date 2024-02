Golo do Leverkusen ao Bayern foi apontado por um jogador emprestado pelo… Bayern

Ao contrário do que acontece, por exemplo, em Portugal, na Bundesliga é possível um jogador emprestado defrontar a equipa que detém o seu passe. E, este sábado, o duelo entre Leverkusen e Bayern proporcionou essa situação... e de que maneira.Josip Stanisic está no Leverkusen por empréstimo do Bayern. Xabi Alonso escolheu-o para a equipa titular e o croata marcou mesmo o primeiro golo do jogo. De imediato, Stanisic pediu desculpa, até porque tem contrato com o Bayern até 2026.