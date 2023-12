Prometeram e cumpriram: claques fizeram 12' de silêncio e provocaram chuva de moedas... de chocolate

A promessa tinha sido feita a meio da semana. Várias claques dos principais clubes alemães tomaram a decisão conjunta de fazer um protesto nos jogos deste fim de semana , com os primeiros 12 minutos de jogo reservados ao silêncio. A promessa foi feita e foi cumprida já esta sexta-feira. Tanto na Bundesliga como na 2. Bundesliga, com os três jogos do dia a serem palco dos tais momentos de silêncio, seguidos de cânticos entusiastas acompanhados de outro tipo de protestos.No jogo da Bundesliga, entre Borussia Mönchengladbach e Werder Bremen, assistiu-se a um dos momentos de protesto mais insólito, já que assim que o relógio 'bateu' os 12 minutos os elementos das claques atrás de uma das balizas começaram a cantar e, em ato contínuo, iniciaram uma chuva de moedas de chocolate. Eram tantas que o árbitro teve mesmo de parar o jogo por largos minutos, de forma a que todas fossem removidas do tapete verde.Já na 2.Bundesliga, Schalke 04-Greuther Fürth e Paderborn-Rostock tiveram também protestos, com este último a ver o mesmo procedimento do encontro da liga principal. Final do silêncio assim que o cronómetro chegou aos 12 minutos, no caso seguido por cânticos e o lançamento de vários engenhos pirotécnicos.Veremos como será no sábado e domingo, mas é praticamente certo que as cenas de hoje serão para repetir. Este protesto, refira-se, deve-se à oposição dos adeptos à possibilidade do investimento de um grupo exterior na aquisição dos direitos de televisão e marketing do campeonato.