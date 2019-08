Raphaël Guerreiro nega reunião com o PSG

O mercado fecha dia 2 de setembro e Raphaël Guerreiro tem o futuro ainda incerto, pois é apontado que o lateral pode trocar o Dortmund pelo PSG. A imprensa alemã até adiantou que esta semana haveria uma reunião entre o internacional português, de 25 anos, e os parisienses, mas o próprio desmentiu a hipótese.





"Raramente respondo a isto, mas parem de passar informações falsas", disse Guerreiro no Twitter. Recorde-se que o lateral ainda não renovou com o Dortmund, terminando o contrato em junho de 2020 e o diretor desportivo do clube, Michael Zorc, já garantiu que ele pode sair neste defeso para não ser libertado a custo zero.