RB Leipzig já voltou aos treinos com medidas de prevenção apertadas

Mesmo com o campeonato parado devido ao surto do coronavírus e ainda sem data certa para regressar - o primeiro prazo é 2 de abril para a Bundesliga -, o RB Leipzig voltou esta sexta-feira aos treinos, segundo adiantou a revista 'Kicker'. De acordo com aquela publicação, o retorno aos trabalhos foi feito, ainda assim, com alguns cuidados adicionais, que foram previamente comunicados pelo diretor desportivo Markus Krösche aos jogadores.





O primeiro deles passou pela divisão do plantel em três grupos, que foram depois colocados nos três relvados disponíveis no centro de treinos. Aí, a palavra de ordem foi uma distância de segurança entre todos, até porque a ideia era serem feitos exercícios individuais, como dribles, sprints e remates.Para lá dos cuidados a ter no treino, os jogadores foram também aconselhados a minimizar ao máximo o contacto antes e depois dos treinos. Neste âmbito, todos se equiparam e tomaram duche nos seus quartos do centro de treinos, não havendo por isso qualquer contacto entre ambos neste processo. Quanto à alimentação, o clube colocou à disposição dos jogadores as refeições, mas as mesmas apenas podiam ser feitas no interior dos quartos ou em casa.Refira-se que o plantel do RB Leipzig teve dois dias de folga no domingo e segunda-feira, passando os dias seguintes em casa com um plano de trabalho individual.