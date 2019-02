Renato Sanches com mensagem enigmática: «Não te esqueças que és abençoado»

Kovac: «Não há qualquer hipótese de o Bayern trocar Sanches por Rabiot » Kovac: «Não há qualquer hipótese de o Bayern trocar Sanches por Rabiot »

"Nunca te esqueças que és abençoado porque isso é o mais importante. Os erros vais conseguir corrigir com o tempo. Dá só o teu melhor em todas as tuas situações porque o melhor está por vir." Foi esta a legenda que Renato Sanches colocou na imagem que partilhou nas Stories do Instagram.O internacional português do Bayern Munique não tem sido utilizado por Niko Kovac, que desde o ínicio do ano apenas lhe deu 13 minutos de jogo. Isto depois de em janeiro, o treinador da formação bávara ter dado um não redondo ao PSG para uma troca de jogadores.Renato Sanches mostra que continua a trabalhar e a acreditar em futuras oportunidades que, alías, o treinador do Bayern já prometeu."É muito difícil ter um lugar regular no onze", admitiu "Quem assina contrato já sabe que vai ter muita concorrência. Renato tem-se saído muito bem, melhor do que nos últimos dois anos. Em breve, ele terá a chance de jogar novamente", afirmou recentemente Niko Kovac.