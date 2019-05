Renato Sanches despede-se de três "lendas": «Foi um prazer»

O final da temporada 2018/19 marcou também o fim de uma era no Bayern Munique, com Arjen Robben, Franck Ribéry e Rafinha a dizerem o adeus ao clube depois de largos anos. Um marco simbólico que foi assinalado por Renato Sanches nas redes sociais, com uma publicação na qual anexou uma foto ao lado do trio, que apelida de lendas. "Foi um prazer jogar com as lendas", escreveu o médio português de 21 anos.