Renato Sanches foi a Fátima "rezar por coisas boas"

A carreira de Renato Sanches está longe de atravessar um bom momento. O antigo jogador do Benfica, que não tem sido feliz no Bayern Munique, não esconde o desejo de deixar os bávaros e encontrar um clube onde possa jogar com maior regularidade.Talvez por isso o internacional português foi a Fátima. Nas 'sories' do Instagram o jogador partilhou uma foto e em inglês escreveu "rezar por coisas boas".Recorde-se que o diário alemão 'Bild' revelou que Renato Sanchesno último jogo da época: "Graças a Deus, só mais 45 minutos e vou de férias. E depois nunca, nunca mais!"Palavras que expressam bem o desconforto do jogador, que saiu do Benfica com o rótulo de promessa, mas que nunca conseguiu impor-se, tanto no Bayern Munique como no Swansea, onde esteve emprestado.