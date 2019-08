Renato Sanches multado pelo Bayern Munique depois de voltar a pedir para sair

Depois depara 'forçar' a saída do Bayern Munique (e de ter recebido um aviso de Karl-Heinz Rummenigge), o internacional português foi multado pelo clube alemão em 10 mil euros, de acordo com o jornal 'Bild'.A sanção terá sido sugerida pelo treinador Niko Kovac, que apenas deu cinco minutos de utilização a Renato Sanches noO 'Bild' refere ainda que Joshua Kimmich também foi multado depois de criticar as opções do técnico no balneário.Recorde-se que no final do jogo que abriu a Bundesliga 2019/2020, Renato Sanches voltou a mostrar o seu desagrado com o pouco tempo de jogo."Não é uma boa situação para mim. É a segunda vez que eu peço para ir para outro clube. Mas eles não me deixam sair. Cinco minutos não são suficientes para mim", disse o português no final do jogo à Sport1.Estas palavras mereceram uma reação de Karl-Heinz Rummenigge, CEO da equipa germânica."Nós não vamos vendê-lo! Fazia bem em acalmar-se", retorquiu.