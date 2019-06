Renato Sanches no último jogo pelo Bayern: «Graças a Deus, nunca mais»

Renato Sanches mostra os seus dotes de bailarino em alto mar Renato Sanches mostra os seus dotes de bailarino em alto mar

O diário 'Bild' revelou esta sexta-feira palavras de desagrado de Renato Sanches no último jogo da temporada pelo Bayern Munique. O português alinhou no final de maio frente ao Lindau num particular de fecho de época e terá desabafado aos gritos no balneário dos bávaros antes do início da partida."Graças a Deus, só mais 45 minutos e vou de férias. E depois nunca, nunca mais!", terá dito o internacional português.Poucos dias depois do jogo, o próprio Renato Sanches referiu a vontade de sair do Bayern Munique devido às poucas oportunidades no clube e o 'Bild' diz agora que o Paris Saint-Germain é o destino de eleição do centro-campista.