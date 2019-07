Renato Sanches recebe nova oportunidade no Bayern Munique

Renato Sanches faz parte da lista de 17 futebolistas - a que se juntarão mais oito jovens - chamados para a digressão do Bayern Munique pelos Estados Unidos, entre 15 e 23 de julho, para a participação na International Champions Cup. Apesar de, recentemente, o internacional português ter deixado a porta da saída aberta , dizendo que queria sair caso continuasse com poucos minutos, a verdade é que Niko Kovac incluiu-o nos eleitos para a fase mais importante da pré-época. Os campeões alemães vão defrontar Arsenal (dia 17), Real Madrid (dia 20) e AC Milan (dia 23) nos EUA.No início de junho, recorde-se, Renato Sanches manifestou o desejo de deixar o clube: "Não quero ser emprestado outra vez. Se for para sair, que seja de vez. Quero jogar mais vezes e não sei se fará sentido tentá-lo novamente no Bayern, onde joguei pouco. Estou desiludido". Ao cabo de três épocas no Bayern, o médio realizou 50 jogos e apontou 2 golos, com empréstimo ao Swansea pelo meio.