Ribéry e Robben deixam Bayern Munique no final da época

Franck Ribéry e Arjen Robben representam o Bayern Munique desde 2007 e 2009, respetivamente, mas este vai ser o seu último ano com as cores do campeão alemão. A confirmação foi dada pelo presidente dos bávaros, Uli Hoeness."Ambos jogarão certamente o seu último ano", disse Hoeness, durante uma visita a adeptos do Bayern na localidade de Kersbach, no sul da Alemanha.Recorde-se que Ribéry tem 35 anos e Robben tem 34. Ambos têm sido peças-chave do clube nos últimos anos, ajudando a conquistar vários títulos.