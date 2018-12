Robben e o 'pezinho' no Manchester United: um jantar que podia ter mudado tudo

De saída do Bayern Munique e prestes a iniciar uma nova etapa na sua carreira , Arjen Robben já começou a fazer um balanço dos momentos que marcam a história do seu sucesso... e dos que podiam ter marcado. Em entrevista à revista 'FouFourTwo', o holandês deu conta de um jantar que o podia ter levado ao Manchester United antes de rumar ao Chelsea, em 2003/2004."O Manchester United convidou-me para jantar e visitar o centro de treinos. Correu tudo bem, mas regressei ao PSV e não voltei e não soube de mais nada. Nunca chegaram a falar com o clube. O Chelsea fez tudo de forma muito rápida. Se o Manchester United tivesse oferecido um contrato justo depois da nossa reunião teria assinado no momento", afirmou.No Chelsea, Robben trabalhou com José Mourinho e aponta-lhe a característica que todos os seus jogadores apontam. "É muito exigente. Naquele momento foi bom para mim, para crescer como jogaor. Gosto muito de aprender e trabalhar duro. Joguei muito com ele e é uma boa pessoa, bom treinador. Deu-me muita confiança e tenho boas recordações", concluiu.