Robben, Schweinsteiger e até um ‘freestyler’: as surpresas que animaram os jogadores do Bayern

Manter a forma física em casa pode não ser uma tarefa muito difícil para os desportistas, contudo, estimular o foco mental poderá ser sim um desafio.





Álvaro Odriozola, lateral-direito do Bayern Munique, revelou esta segunda-feira, em entrevista à, a forma como o emblema alemão contornou a barreira de distância que existe entre os jogadores e equipa técnica durante o isolamento social com algumas surpresas que agradaram os atletas."A nossa equipa técnica preparou sessões diárias de Cyber-Training: todos os jogadores estavam conectados em cada sessão com os preparadores e fazíamos todos os mesmos exercícios. Além disso, prepararam-nos vídeos para trabalharmos taticamente enquanto estávamos em casa. Penso que foi uma grande ideia de forma a mantermos o foco físico e mental", apontou.Contudo, as sessões de treino coletivas não viriam a ser a grande ‘manobra’ dos bávaros. "Para nos descontraírem, o clube surpreendeu-nos com diferentes sessões incluindo as grandes lendas do Bayern, como o Bastian Schweinsteiger e Arjen Robben. Ainda há pouco tempo tivemos também um ‘freestyler’ que fazia muitos truques com a bola e o nosso objetivo era tentar reproduzir tudo aquilo que ele fazia. Foi muito divertido e diferente na verdade", concluiu.