Rummenigge dá o 'mau' exemplo de Griezmann: «Bayern não vai entrar nestas loucuras»

O mercado de transferências tem estado a mudar cada vez mais no futebol, com os clubes a gastarem cada vez mais dinheiro para adquirirem jogadores e os salários que estes estão a ganhar. Esta situação preocupa Karl-Heinz Rummenigge, que abordou este assunto em entrevista ao 'Bild'."O mercado mudou por completo. O que me causa preocupação não é só o dinheiro que se paga para as transferências; 100 ou 120 milhões já não são nada de espetacular. Estou muito mais preocupado pelos salários que se estão a pagar, sobretudo em Espanha, Inglaterra e Itália. A tendência é a de pagar salários líquidos. Temos de ter cuidado para não desestabilizar a nossa ordem salarial. As dimensões são enormes", começou por dizer, antes de falar de um caso em concreto."Por exemplo, o salário do Griezmann é milionário, de duas cifras ao ano e líquido. E tudo isto é multiplicado por dois porque é o clube que está encarregue de pagar os impostos", disse, garantindo que "o Bayern não vai entrar em todas estas loucuras"."Temos de seguir com o nosso caminho de sempre no Bayern. No futuro, as posições 17, 18, 19 e 20 do nosso plantel devem estar ocupadas por gente jovem que não custe tanto dinheiro e receba o normal. Depois temos de tentar usar um ou dois desses quatro jogadores por ano para terem continuidade na equipa principal. Será uma tarefa interessante", concluiu.