Salihamidzic e a insatisfação de Renato Sanches: «Não percebo por que fez aquelas declarações»

O futuro de Renato Sanches continua a dar que falar. Depois do apelo lançado pelo português e das declarações de reprovação de Karl-Heinz Rummenigge , agora foi a vez que Hasan Salihamidzic abordar a situação do jovem luso, mostrando-se até surpreendido pela forma como este se expressou em público."O Renato disputou três jogos desde o início da temporada. Com o Borussia Dortmund foi suplente utilizado, na Taça da Alemanha foi titular e no fim de semana, mesmo tendo sido apenas por cinco minutos, também entrou em jogo. Por isso não percebo por que razão fez essas declarações. Vamos ver, mas já disse na segunda-feira que iremos manter as nossas possibilidades em aberto até 2 de setembro. É só isso que quero dizer", declarou o diretor desportivo dos bávaros, à margem da apresentação de Michaël Cuisance.