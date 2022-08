Salihamidzic explica mercado do Bayern: as "conversas" com Haaland e Ronaldo "fora de questão"

O Bayern Munique tem quatro jogos oficiais esta temporada e... 20 golos marcados, ou seja, uma média de cinco golos por encontro. Hasan Salihamidzic foi esta terça-feira questionado sobre o ataque ao mercado dos bávaros e talvez por isso fale com um certo à-vontade das escolhas colocadas à disposição do técnico Julian Nagelsmann.O diretor desportivo do decacampeão germânico não escondeu que estabeleceu conversas com Erling Haaland, que acabou por ser contratado pelo Manchester City."Tivemos algumas conversas, é claro, isso não é segredo. Tínhamos coisas em mente que poderíamos fazer. No final, não deu certo por vários motivos. Também não quero culpar o jogador por isso. Ele escolheu o que ele acha que é melhor para ele. Então acho que tomámos boas decisões. Claro que veremos depois desta temporada ou após duas. Os jogadores que temos aqui connosco são excecionais", garantiu no podcast 'Phrasen Mäher', tecendo mais elogios ao plantel do Bayern quando questionado sobre a hipótese de contratar Cristiano Ronaldo."Se repararem, a nossa frente de ataque está recheada - mesmo sem Robert Lewandowski - e seria difícil do ponto de vista desportivo e financeiro [contratar Ronaldo]. Temos oito jogadores para as quatro posições... Temos jogadores experientes que estão no auge da idade futebolística. Temos jovens talentosos aos quais queremos dar tempo de jogo. Por isso, todos votámos em seguir com os nossos plano. [Contratar Ronaldo] estava fora de questão para nós. Estamos muito felizes", frisou Salihamidzic, um antigo jogador dos bávaros e agora dirigente.