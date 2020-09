Schalke 04 despede treinador David Wagner devido aos maus resultados

O norte-americano David Wagner deixou este domingo o comando técnico do Schalke 04, no qual alinha o internacional português Gonçalo Paciência, devido aos maus resultados, informou hoje o clube da Liga alemã.

A derrota (3-1) na receção ao Werder Bremen, no sábado, a contar para a segunda jornada da Bundesliga, foi a 'gota de água' para o treinador, de 28 anos, já depois da estreia desastrosa na ronda inaugural, em que o clube do Ruhr foi goleado por 8-0 frente ao campeão Bayern Munique.

"Esperávamos conseguir reverter a situação com o David Wagner. Infelizmente, nos dois primeiros jogos da nova temporada, não produzimos o desempenho e os resultados necessários", justificou o diretor desportivo do Schalke 04, Jochen Schneider, citado pelo sítio oficial do clube na Internet.

Wagner chegou ao Schalke na temporada passada, proveniente dos ingleses do Huddersfield, mas os 18 encontros consecutivos sem vencer, aliados aos 11 golos sofridos nestes dois encontros, ditaram a saída do clube que está no 'fundo' da tabela da 'Bundesliga', sem qualquer ponto.